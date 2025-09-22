ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 22 сентября 2025, 12:11

Генпрокуратура хочет вернуть государству имущество СПбГУП

Генпрокуратура хочет вернуть государству имущество СПбГУП

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 22 сентября поступил иск Генеральной прокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России и Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов. Также в иске упоминается ректор вуза Александр Запесоцкий в качестве третьего лица. Как выяснил "Коммерсантъ", Генпрокуратура намерена добиться истребования недвижимости СПбГУП в собственность государства. 

В иске говорится, что профсоюзная школа в Ленинграде была основана в 1926 году. В 1973 году она была преобразована в Высшую профсоюзную школу культуры. При этом в советское время государство не передавало право собственности на объекты школы. Последующие договоры о передаче имущества школы от одной профсоюзной организации другой Генпрокуратура считает ничтожными, передает "Коммерсантъ". 

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов был создан на базе школы в 1993 году. С того момента ректором вуза является Александр Запесоцкий, который до этого работал преподавателем в профсоюзной школе.

"Имущество вуза, отмечается в иске, ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения за счет полученных средств от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета", - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст иска Генпрокуратуры. 

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил требование Генеральной прокуратуры о передаче Николаевского дворца на площади Труда в собственность государства. Иск был подан к Ленинградской федерации профсоюзов, которая занимала площади исторического здания в центре Петербурга.

Константин Леньков


