Суд арестовал имущество Университета профсоюзов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры об истребовании недвижимости Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в собственность государства, обратила внимание "Фонтанка.ру" 23 сентября. Суд решил наложить арест на имущество вуза.

Согласно определению суда от 22 сентября, арест затронул восемь объектов недвижимости. Речь идёт об общежитии СПбГУП на улице Фучика и постройках международной гимназии "Ольгино" при вузе. В Ольгино под арест попали корпуса № 3 и № 4, танцевальный павильон, гараж, трансформаторная подстанция, котельная и здание учебно-бытового корпуса с гостиницей.

Учредителю университета и гимназии, Федерации независимых профсоюзов, запрещено продавать или передавать это имущество, а также выдавать доверенность на принятие соответствующих решений. Организации также запретили прямо или косвенно ухудшать состояние недвижимости.

Напомним, иск Генпрокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России и СПбГУП поступил в суд 22 сентября. В нём отмечается, что в 1926 году в Ленинграде была основана профсоюзная школа, преобразованная в 1973 году в Высшую профсоюзную школу культуры. При этом государство не передавало право собственности на объекты школы, на базе которой в 1993 был основан вуз. Надзорное ведомство полагает, что руководство вуза якобы может использовать упомянутое имущество для личного обогащения.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру