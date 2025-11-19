Лидер банды из 1990-х Волов выслушал приговор

Невский районный суд приговорил к 14 годам 11 месяцам колонии строгого режима лидера банды из 1990-х годов Андрея Волова по делам об убийствах (ч. 2 ст. 17.1 — ст. 102 УК РСФСР, ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщила 19 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также он должен будет выплатить 1 млн рублей пострадавшей. Сам фигурант вину признал.

Как установил суд, не позднее 1992 года Волов создал на территории Петербурга организованную преступную группу, которая существовала до 2000 года. Банда занималась разбоем, вымогательствами, похищениями, убийствами и совершала иные преступления.

В 1995 году Волов поручил Александру Яковенко создать внутри ОПГ особое подразделение для совершения убийств. За совершение преступлений участники группы получали по 1 000 долларов ежемесячно. В том же году Волов, Яковенко с еще двумя участниками выманили своего соратника в безлюдное место во Всеволожском районе Ленобласти, где тот был застрелен из автомата. Причиной этого назвали соперничество Волова с убитым за место во главе банды.

Также в течение 1990-х годов Волов с сообщниками по различным причинам организовали ряд убийств других членов банды, а также девушки одного из них.

О задержании и аресте Волова и двух других членов банды стало известно в феврале 2024 года.

В начале ноября Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении пяти членов банды, при этом дела в отношении Волова и двух других фигурантов, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, были выделены в отдельное производство и также направлены для рассмотрения в суд. По данным ведомства, всего удалось раскрыть 15 убийств, совершенных в период с августа 1994 по август 2000 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ГСУ СК по Петербургу (скриншот видео)