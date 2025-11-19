ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 19 ноября 2025, 21:27

Бастрыкин хочет возбудить дело на двух отставных судей из Петербурга

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей за согласием на возбуждение уголовного дела в отношении двух бывших судей из Смольнинского районного суда Петербурга: председателя суда Валерия Тарасова и судьи Каринэ Голиковой. ВККС рассмотрит представление главы Следкома на заседании 28 ноября. 

Тарасову намерены вменить посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК), а Голиковой – получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). 

По данным издания "Фонтанка", Тарасов проработал судьей 29 лет. В отставку он ушел в августе 2025 года. Голикова была судьей 24 года. Покинула должность по собственному желанию в сентябре 2025 года. 

Судьи сохраняют неприкосновенность и после ухода с поста. За ними также остается звание судьи. В случае намерений возбудить в отношении судьи (кроме судьи Конституционного суда) уголовное дел, председатель Следкома обращается в ВККС. Коллегия должна принять решение о привлечении судьи в качестве обвиняемого в десятидневный срок с момент обращения. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


