Горсуд утвердил лишение экс-мундепа из Ленобласти автомобиля и аэролодки

Петербургский Городской суд оставил без изменений решение о лишении бывшего депутата Мшинского сельского поселения Ленинградской области Александра Некрасова машины и аэролодки, сообщила областная прокуратура 19 ноября. В феврале 2024 года Красносельский районный суд обратил имущество в доход государства, с чем Некрасов не согласился.

С иском в суд первой инстанции обратился прокурор Ленобласти после изучения сведений о доходах и расходах Некрасова в бытность депутатом. Как выяснилось, в 2021 году народный избранник купил автомобиль Kia Sorento и аэролодку "Аэробот Бриз-420" общей стоимостью 3,7 млн рублей. Указанная сумма превышала заявленный доход депутата и его супруги в предыдущие три года. В ходе проверки муниципал заявлял, в частности, что получил 2 млн рублей от дочери, но изучение доходов последней заставило прокуратуру усомниться в этой версии. В итоге дело дошло до суда.

Решение Красносельского суда Некрасов оспорил в городском. Накануне, 18 ноября, судебная коллегия по гражданским делам Горсуда повторно рассмотрела гражданское дело и оставила решение без изменений.

Заметим, что по итогам прокурорской проверки губернатор Александр Дрозденко обратился в Совет депутатов с заявлением о досрочном прекращении полномочий Некрасова. Некрасов не стал дожидаться решений и сдал мандат по собственному желанию. С подобной формулировкой не согласилась прокуратура и обратилась в Лужский районный суд. В итоге экс-мундепа признали прекратившим полномочия в связи с утратой доверия.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру