Главу МА "Южно-Приморского" оштрафовали за танцы не для своих

Красносельский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей главу местной администрации МО "Южно-Приморский" Ирину Тетерину, сообщили ЗАКС.Ру в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Муниципалу вменили нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП РФ) из-за участия жителей другого МО в занятиях танцами.

Протокол составили в прокуратуре Красносельского района по итогам проведенной проверки. Внимание ведомства привлек контракт, заключенный местной администрацией с творческим объединением "Кураж" в феврале 2025 года. По условиям договора, компания должна была провести 75 занятий танцами для 100 жителей муниципалитета, получив за это 300 тысяч рублей. Однако в списке участников занятий обнаружили пять жительниц соседнего МО "Юго-Запад". Затраты на их участие сочли нецелевым расходованием бюджетных средств.

"Исходя из расчета стоимости размер средств, затраченных на одно участвующее в 75 занятиях лицо, составил 3 000 руб., соответственно на пятерых 15 000 руб.", — говорится в материалах дела, заведенного в отношении Тетериной.

Сама глава МА не стала комментировать ЗАКС.Ру решение суда. В своем telegram-канале она написала, что подрядчику сообщили о выявленном нарушении и взыскали с него штраф в размере 30 тысяч рублей, а также 15 тысяч рублей бюджетных трат.

"Администрацией МО Южно-Приморский приняты меры по недопущению подобных случаев в будущем, в том числе усилен контроль за верификацией участников при реализации муниципальных мероприятий", — отдельно отметила Тетерина и добавила, что взысканные с компании деньги "направлены на благо жителей муниципального образования".

Ситуацию со штрафом прокомментировал ЗАКС.Ру глава Совета муниципальных образований, депутат Законодательного собрания Всеволод Беликов. Он выразил мнение, что главе МА "Южно-Приморского" не следует стыдиться назначенного наказания.

— Я бы сказал так: стесняться этого штрафа не стоит. Есть штрафы, которых не стоит стесняться. Вы в порыве страсти, 18-летний юноша, сорвали три цветочка девушке с клумбы, вас оштрафовали — стесняться этого штрафа не надо. Вы организовали танцы для людей, на эти танцы пришли люди из соседнего муниципалитета. И вы, конечно же, не стали проверять паспорта. Они танцевали вместе с вами. Они такие же граждане Российской Федерации. Никаких потерь бюджета нет. <...> Я думаю, глава администрации не будет стесняться и будет проводить дальше эти мероприятия. Пять человек из ста — ну, странно это. На мой взгляд это странно, — выразил мнение глава СМО.

В целом, по мнению Беликова, штрафы за нецелевое расходование бюджетных средств призваны дисциплинировать руководство учреждений в финансовых вопросах "чтобы руководитель учреждения точно готовил предложение по финансовому плану, формировал свои заявки на следующий бюджетный год для главного распределения бюджетных средств". Тем не менее он заявил о намерении более пристально присмотреться к ситуации со штрафом Тетериной.

— Любой сигнал с судебным решением — это все-таки основа для анализа всей системы правового регулирования и подзаконного регулирования. Я беру на себя обязательства разобраться в этой ситуации, чтобы коллегам не подрубали их инициативу, — пообещал он.

Отметим, что спектр вариантов для привлечения муниципалов к ответственности за нецелевое расходование средств весьма широк. Так, ранее прокуратура Колпинского района обратилась в суд с намерением взыскать с главы МА МО "Поселок Петро-Славянка" Виталия Сумбарова 115 тысяч рублей, потраченных на уборку мусора. До этого Московский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей главу МА "Новоизмайловское" Евгения Смирнова из-за номера муниципальной газеты с обращением главы округа единоросса Сергея Шубина, выпущенной незадолго до выборов в 2024 году. В прокуратуре сочли это незаконной агитацией, а расходование средств на подготовку газеты — нецелевым, из-за чего и обратились с иском в суд.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного