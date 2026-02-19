В Петербурге арестовали полицейского по обвинению в разбое

Красногвардейский районный суд арестовал до 17 апреля Таймураза Попова и оперуполномоченного отдела оперативно-поискового бюро ГУ МВД Даниила Мерзликина по статье о разбое с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ), написала объединенная пресс-служба судов 19 февраля. По данным Следственного комитета, фигуранты могли незаконно проникнуть в квартиру, где хранились наркотики.

По версии СК, не позднее 17 февраля Мерзликин и Попов проникли в балаклавах к гражданину, который мог заниматься незаконным сбытом запрещенных веществ. В помещении они якобы связали его и избили, после чего забрали телефон и две коробки с растительным наркотиком.

Фигуранты были задержаны, 18 февраля им предъявили обвинение. Вину они не признали.

Ранее 19 февраля Следком сообщил о задержании сотрудника полиции и его знакомого по делу о разбое, имена ведомство не приводило.

Несколькими днями ранее в Ленобласти водитель сбил представителя правоохранительных органов при попытке скрыться от преследования полиции. При этом он выбросил из машины пакет с синтетическим наркотиком.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру