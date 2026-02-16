В Ленобласти водитель сбил полицейского и выкинул пакет с наркотиками

Водитель BMW попытался скрыться от полицейских на магистрали между Москвой и Петербургом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в соцсетях 16 февраля. Сотрудники полиции остановили нарушителя, после чего он резко разогнался и сбил инспектора. После погони машину удалось остановить, суд отправил водителя под арест.

Во время преследования водитель BMW выкинул из машины пакет, а потом остановился. В пакете оказались 40 свертков с синтетическим наркотиком.

В отношении водителя составили пять протоколов об административных правонарушениях. Возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Также следственные органы возбудили уголовное дело по факту применения насилия по отношению к представителю полиции.

Накануне в Петербурге Porsche Cayenne перелетел через Лебяжью канавку и врезался в ограду Летнего сада. Помимо водителя, в машине находились четыре пассажира. Они были госпитализированы.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру