СК возбудил уголовное дело о теракте из-за поджога АЗС

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) после поджога двух автозаправок "Татнефть" на Обводном канале и Московском проспекте, сообщили в пресс-службе следкома 12 февраля. В совершении преступления подозревают задержанного 16-летнего подростка. По версии следствия, его заставили совершить поджоги неизвестные по телефону.

По данным "Фонтанки", подросток 2010 года рождения сначала поджег портфель на Обводном канале, а после совершил те же действия на Московском проспекте. Его отследили по камерам и оперативно задержали сотрудники полиции. Возгорание работники заправок погасили самостоятельно, после чего на месте происшествия дежурили профильные службы.

Полицейские также осмотрели места происшествия. По словам пресс-службы СК, заправкам не нанесено существенного ущерба – в результате поджога никто не пострадал, оборудование не повреждено. "Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе следкома. По статье о теракте предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Накануне, 12 февраля, в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу сообщили о другом поджоге. По версии правоохранительных органов, 20-летний мужчина поджег электропоезд, руководствуясь указаниями неизвестного в мессенджере.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру