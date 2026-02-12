Молодой петербуржец арестован по делу о поджоге электропоезда

В Петербурге задержан и арестован 20-летний местный житель в рамках дела о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ), сообщили 12 февраля в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу. Молодого человека считают причастным к поджогу электропоезда.

По версии правоохранителей, петербуржец мог поджечь электропоезд с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Делал он это, руководствуясь указаниями неустановленного куратора в мессенджере, считают в МВД.

Уголовное дело возбудил Санкт-Петербург-Финляндский линейный отдел МВД на транспорте. Наказание по статье о теракте предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Дата и место поджога в сообщении не указаны. Издание "Фонтанка" сообщало в ночь на 6 февраля о пожаре в электричке, произошедшем в парке отстоя подвижного состава неподалеку от Лесного проспекта.

На прошлой неделе Выборгский районный суд арестовал Елизавету Неуступову по делу о поджоге пункта сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице. Обвиняемой вменяют совершение теракта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру