Делегация Петербурга прибыла в Узбекистан с рабочим визитом

В Ташкенте начались мероприятия в рамках рабочего визита делегации Петербурга во главе председателем комитета по внешним связям Евгением Григорьевым, сообщила пресс-служба ведомства 12 февраля. Петербургские чиновники встретятся с госслужащими Узбекистана для обсуждения общих проектов.

Утром Григорьев и его заместитель Евгений Кассюра посетили мемориальный комплекс "Парк Победы" и возложили цветы к памятнику "Ленинградский монумент" - его открыли в 2025 году во время визита губернатора Петербурга Александра Беглова. Кроме того, на Волгоградском мемориальном кладбище представители Смольного возложили цветы к Вечному огню и памятной плите воинам из Узбекистана, защищавшим Ленинград.

Во время визита делегация планирует встретиться с чрезвычайным и полномочным послом России в республике Алексеем Ероховым, главой Ташкента Шавкатом Умурзаковым, министром спорта Республики Узбекистан Адхамом Икрамовым и другими представителями делового сообщества Узбекистана.

В Петербурге также проходят мероприятия, направленные на укрепление отношений России и Узбекистана. Например, в феврале в Смольном стороны договорились развивать программы обмена опытом в сфере здравоохранения. Кроме того, специалисты из Петербурга участвуют в строительстве района "Новый Ташкент" - один из его кварталов будет назван в честь Северной столицы.

