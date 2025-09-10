Беглов представил три проекта квартала "Санкт-Петербург" в Ташкенте

Делегация Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым осмотрела место строительства квартала "Санкт‑Петербург" в Новом Ташкенте в ходе рабочего визита в столицу Узбекистана, сообщила пресс-служба Смольного 10 сентября. Во время встречи с замминистром строительства и ЖКХ Узбекистана Давронжоном Адиловым был представлен проект будущего квартала.

Концепции квартала были разработаны специально созданной правительством Петербурга рабочей группой. Первые два варианта были представлены в июне 2025 года.

Первый проект получил название "Парадный Петербург" и включает в себя элементы наиболее известных достопримечательностей Северной столицы. Так, его центром являются арка, отсылающая к арке Главного штаба, и площадь с шаром-фонтаном, аналогичным расположенному на Малой Садовой улице.

Второй вариант называется "Петербургские улицы" и отсылает к самым известным улицам Северной столицы. Основная идея проекта заключается в сочетании разновысотных и разностилевых жилых домов.

После презентации проектов мэр Ташкента Шавкат Уразаков предложил объединить оба концепта. Так получился третий проект под названием "Петербургские кварталы". Он включает в себя круглую площадь-улицу, а также элементы второго проекта.

"Это действительно Петербург – узнаваемый, классический и при этом современный", – прокомментировал новую концепцию Беглов.

Все три проекта были переданы Дирекции по строительству города Новый Ташкент. Кроме того, Беглов заявил, что Петербург готов поделиться с узбекистанскими коллегами наработками в сфере благоустройства, ЖКХ, энергетики и развития транспортной инфраструктуры.

Напомним, первые проекты квартала были представлены вице-губернатору Петербурга Николаю Линченко в ходе его визита в Ташкент в июне 2025 года. Тогда Линченко отмечал, что планируется доработка представленных концептов.

Рабочая поездка делегации Петербурга в Узбекистан началась 9 сентября. В ее ходе Беглов вместе с мэром Ташкента Шавкатом Уразаковым подписал обновленный план сотрудничества между городами до 2028 года.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Смольного