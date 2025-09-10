В Петербурге началась сварка рельсов для ВСМ

Петербургское рельсосварочное предприятие № 1 начало варить первые рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва (ВСМ), сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба предприятия 10 сентября. Их сваривают в плети длиной 800 метров.

Рельсы были изготовлены компанией ЕВРАЗ в Новокузнецке. Их доставили в Петербург для сварки в конце августа. Длина каждого рельса достигает 100 метров, а вес – 6,5 тонн. Петербургским специалистам необходимо сварить их в 800-метровые плети, отклонение от прямолинейности стыков не должно превышать 0,2 мм на 1 метр, а сам стык должен выдерживать 200 тонн статической нагрузки.

На сварку и обработку уходит около 50 минут. Сначала рельсы под давлением сплавляют, а затем отправляют на пост грубой шлифовки. Сваренные 800-метровые плети доставляют к месту укладки специальным плетевозами. До конца года в планах предприятия сварить 258 км пути.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Ленобласти откроют полигон по производству балок для ВСМ. Производства разместят вдоль трассы будущей магистрали из-за тяжести материала – одна балка будет весить 700 тонн.

Ожидается, что само движение по ВСМ начнется уже в 2028 году. Экс-министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года дал обещание закончить строительство магистрали точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика. В начале сентября Савельев добавил, что строительные работы начались уже на участке 7 этапа.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба холдинга «Синара-Транспортные Машины»