ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10 сентября 2025, 15:33

В Петербурге началась сварка рельсов для ВСМ

фото ЗакС политика В Петербурге началась сварка рельсов для ВСМ

Петербургское рельсосварочное предприятие № 1 начало варить первые рельсы для высокоскоростной железнодорожной магистрали Петербург – Москва (ВСМ), сообщила ЗАКС.Ру пресс-служба предприятия 10 сентября. Их сваривают в плети длиной 800 метров. 

Рельсы были изготовлены компанией ЕВРАЗ в Новокузнецке. Их доставили в Петербург для сварки в конце августа. Длина каждого рельса достигает 100 метров, а вес – 6,5 тонн. Петербургским специалистам необходимо сварить их в 800-метровые плети, отклонение от прямолинейности стыков не должно превышать 0,2 мм на 1 метр, а сам стык должен выдерживать 200 тонн статической нагрузки.

На сварку и обработку уходит около 50 минут. Сначала рельсы под давлением сплавляют, а затем отправляют на пост грубой шлифовки. Сваренные 800-метровые плети доставляют к месту укладки специальным плетевозами. До конца года в планах предприятия сварить 258 км пути.

relsy vsm 2.jpg (1.09 MB)

Напомним, ранее стало известно, что на территории Ленобласти откроют полигон по производству балок для ВСМ. Производства разместят вдоль трассы будущей магистрали из-за тяжести материала – одна балка будет весить 700 тонн. 

Ожидается, что само движение по ВСМ начнется уже в 2028 году. Экс-министр транспорта Роман Старовойт в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в январе 2025 года дал обещание закончить строительство магистрали точно в срок. После этого, в конце февраля, вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что ряд работ на отдельных участках уже идет с опережением графика. В начале сентября Савельев добавил, что строительные работы начались уже на участке 7 этапа.

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба холдинга «Синара-Транспортные Машины»


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама