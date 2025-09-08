На участке ВСМ стартовали строительные работы

Компания "Нацпроектстрой" приступила к работам по строительству Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом, передает 8 сентября ТАСС слова вице-премьера Виталия Савельева. Заявление прозвучало в интервью чиновника информагентству в рамках Восточного экономического форума.

"Крупнейшая наша компания — "Нацпроектстрой", уже ведет строительные работы. Она полностью сейчас развернула работы на участке 7 этапа", — сообщил Савельев.

По словам вице-губернатора, на магистрали задействовано почти шесть тысяч строителей, а также две тысячи единиц техники.

Ранее стало известно о том, что 10 сентября в Петербурге начнется сварка рельсов для ВСМ. Как сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД, длина рельсов при выходе с прокатного станка составляет 100 метров, при этом для укладки на пути магистрали их сваривают в плети длиной 800 метров.

Всего для строительства ВСМ в Петербурге и Ленобласти выкупят более 200 земельных участков. Ожидается, что это произойдет к началу 2026 года.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру