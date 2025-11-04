Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за самовольной перепланировки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в связи с возможным нарушением прав жильцов аварийного дома на Петроградской стороне, сообщили вечером 3 ноября в информационном центре ведомства. Речь идет о доходном доме А. И. Семеновой на Рыбацкой улице, 10, имеющем статус выявленного объекта культурного наследия.

Как сообщили в СК, в 2022 году владелец двух нежилых помещений на первом этаже здания произвел самовольную перепланировку. В итоге часть перекрытий была признана аварийной, а другая — ограниченно работоспособной.

"Вместе с тем в прошлом году ему [собственнику] выдано разрешение на дальнейший ремонт, проведение которого привело к образованию в стенах многочисленных трещин. Несмотря на имеющийся риск обрушения конструкций, собственник препятствует допуску сотрудников подрядной организации для устранения выявленных нарушений", — рассказали в ведомстве.

Главное следственное управление СК по Петербургу организовало процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате ведомства.

Ранее о проблемах жильцов дома на Рыбацкой улице сообщило издание "Фонтанка". По данным журналистов, вопрос об исправлении самовольных переделок чиновники пытаются решить через суд. При этом владелец нежилых помещений, где была проведена перепланировка, тоже обратился в суд с целью узаконить сделанные изменения.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет