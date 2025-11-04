ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
4 ноября 2025, 11:49

Песков: Сбор вопросов к прямой линии с Путиным начнут за две недели

Вопросы к прямой линии с президентом Владимиром Путиным начнут собирать за две недели до ее проведения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. По его словам, для этого задействуют искусственный интеллект.

"Мы за две недели начнем сбор вопросов граждан с задействованием всего инструментария, в том числе искусственного интеллекта", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, подобное решение позволит оперативно показывать президенту "весь срез общественного мира" при подготовке к мероприятию.

В начале сентября Песков говорил о том, что прямая линия должна будет состояться до конца текущего года. Мероприятие пройдет в совмещенном с большой пресс-конференцией формате, как делают в последние годы. В 2024 году беседа Путина с россиянами и журналистами продлилась 4,5 часа.

