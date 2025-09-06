ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 6 сентября 2025, 12:05

Песков: Прямая линия с Путиным состоится до конца года

Песков: Прямая линия с Путиным состоится до конца года

Прямая линия с большой пресс-конференцией президента Владимира Путина состоится до конца 2025 года, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с ТАСС. Заявление прозвучало на полях Восточного экономического форума.

"Да, до конца года тоже будем проводить обязательно", — ответил Песков на вопрос информагентства.

Также представитель Кремля анонсировал проведение и иных крупных мероприятий.

В предыдущий раз мероприятие "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялось 19 декабря 2024 года, она продлилась 4,5 часа. По формату это была традиционная прямая линия с президентом, совмещенная с большой пресс-конференцией. До пандемии коронавируса эти мероприятия проводили раздельно и не совмещали в одно.

Андрей Казарлыга / Фото: Kremlin.ru


