Путин об СВО, экономике и своей роли в новейшей истории России

Фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным

В Москве состоялась прямая линия с президентом Владимиром Путиным, продлившаяся 4,5 часов. За это время глава государства успел высказаться об СВО, вопросах миграции и демографии, а заодно ответил на вопрос о том, удалось ли ему уберечь Россию. Не обошлось мероприятие и без вопроса от депутата петербургского Заксобрания.

ВВП и инфляция

К началу прямой линии президенту поступило свыше 2,2 млн вопросов от россиян. Как и в прошлом году, мероприятие состоялось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате. Это означает, что глава государства попеременно отвечал на обращения жителей страны и на вопросы, поступавшие от российских и иностранных журналистов.

Первый вопрос прямой линии прозвучал от ведущей Александры Суворовой и касался того, как России удается удерживаться в полном сложностей в мире.

"Вы знаете, когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно — нам скучно. Застой, — философски подошел к ответу президент. — Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска, и секунды, и пули — к сожалению, и пули сейчас свистят — так нам страшно, ужас. Но не ужас-ужас. Всё измеряется экономикой".

По мнению Путина, ситуация в российской экономике сейчас в целом нормальная, страна развивается, несмотря на внешние угрозы и попытки воздействия. Рост ВВП в 2023 году составил 3,6 %, по итогам 2024 года он может достичь 3,9-4 %, однако стране есть куда расти дальше, рассуждал Путин. Он отметил "рекордно низкий" уровень безработицы и рост отдельных отраслей производства, но в то же время признал наличие проблем с инфляцией. По его словам, сейчас показатель находится на уровне 9,2-9,3 %. "Но заработные платы выросли на 9 % в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть: именно в реальном, за минусом инфляции", — подсластил пилюлю он.

"У нас и правительство, и Центральный банк ставят задачу "приземлить" эти темпы [инфляции] и на следующий год, я думаю, по разным оценкам должны у нас быть где-то 2-2,5 %, такая мягкая посадка для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели", — поделился ожиданиями Путин.

Как ранее неоднократно отмечал Центробанк, целевой уровень по инфляции в России составляет 4 %, при этом выйти на подобный уровень регулятор рассчитывает к 2026 году.

Коснулся Путин вопроса роста цен. Причины этого он увидел в том, что рост производства продуктов не поспевает за спросом, а также в ряде иных причин, включая и действие внешних ограничений. "Они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику и так далее", — добавил он.

Вопросы армии и СВО

Немалая часть мероприятия так или иначе касалась продолжающейся специальной военной операции. Все началось с заявления Путина о том, что сейчас "в силу ряда определенных причин" Россия увеличивает штатную численность войск и силовых подразделений до 1,5 млн человек. Вслед за этим прозвучал вопрос о том, как президент оценивает ход СВО и "стала ли ближе победа". В ответ глава государства заявил, что регулярно общается с бойцами, причем последние передают ему "всякие сувениры свои" в виде шевронов, оружия и прочего. "Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени", — продолжил он и вытащил знамя из синей пластиковой папочки. Два человека, вызвавшиеся ассистировать, развернули полотнище за спиной президента под аплодисменты собравшихся журналистов.

В целом же ситуация в зоне СВО "меняется кардинально", российские войска продвигаются каждый день и занимают "квадратные километры" территории, продолжил Путин. При этом он воздержался от того, чтобы загадывать, когда закончится СВО.

Не стал говорить Путин и о том, когда украинских военных вытеснят с территории Курской области. Он пообещал их выбить, но уклонился от озвучивания конкретной даты, объяснив это желанием обойтись без лишних потерь. Также он пообещал, что по завершении операции регион будет восстановлен, а желающим переехать в другой регион поможет государство. На это, по его оценке, выделено около 108 млрд рублей.

При этом президент высказался о готовности России к переговорам и компромиссу по Украине. "Мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона (в прямом и переносном смысле этого слова) отказалась от переговоров", — заявил он, но уточнил, что и Киев должен быть готов к компромиссам.

Также Путин похвалил отечественную разработку "Орешник", охарактеризовав ее как "современное, очень новое оружие". По его словам, сбить ракету невозможно, при этом сам он не знает, откуда взялось такое название.

Малькевич и Петербург

В другой раз упоминание "Орешника" косвенно прозвучало из уст телеведущего, депутата петербургского Заксобрания Александра Малькевича. Последний в декабре вошел в состав Совета по правам человека и уже успел принять участие в ежегодной встрече СПЧ с президентом. В тот раз он присутствовал на заседании молча, теперь же он смог задать свой вопрос главе государства.

Для начала Малькевич поблагодарил президента за решение создать федеральный музей СВО и добавил, что сохранение исторической памяти можно считать неким "медиаорешником" в информационном противостоянии с Западом. Вопрос депутата касался того, как Путин оценивает деятельность фонда "Защитники Отечества". Путин ответил, что находит работу фонда "в целом успешной". "Проблем, наверняка, много, но в целом работа настраивается", — поделился мнением он.

Вообще же без упоминания Петербурга в том или ином контексте прямая линия не обошлась. Так, рассуждая о кадровой программе для участников СВО "Время героев", Путин сообщил, что идея ее создания пришла ему в голову после встречи с бойцами в Северной столице. "Я посмотрел на них и подумал: вот они, вот оно кадровое будущее страны. И вот так возникла эта идея создать такую платформу", — вспомнил он. К результатам программы Путин относится, по собственным словам, положительно. К слову, один из финалистов программы, Николай Королев, недавно занял пост заместителя председателя петербургского комитета по вопросам законности.

Еще раз о Петербурге Путин вспомнил, когда рассуждал о необходимости вывода офисов крупных компаний и органов власти из Москвы, поскольку это должно благотворно сказываться, по его мнению, на развитии регионов. "Вот мы пытаемся сосредоточить всю судебную власть в Петербурге. В некоторых странах это происходит. Во-первых, это "отстегивает" отдельную ветвь власти, судебную власть, от президентского офиса, от правительства, делает ее даже географически более самостоятельной и придает столичные функции Петербургу", — озвучил он причину подобного решения.

Демография и миграция

Не обошлось в ходе прямой линии без вопросов о демографии. Среди прочего, Путин посетовал на падение рождаемости в стране до 1,41 % и добавил, что "это очень мало". Для воспроизводства населения коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,1 %, продолжил он и обратился к главам регионов, которые, по его мнению, должны быть заинтересованы в росте числа жителей. В качестве позитивного примера рождаемости президент привел Тыву и Чечню, а сам вопрос демографии назвал "одним из ключевых" для страны.

Пришлось Путину отвечать и на вопрос об ограничениях для мигрантов. Он заявил, что в стране наблюдается нехватка рабочих рук. "Мне представители наших бизнес-кругов и министерств, ведомств говорят, сколько не хватает в строительном секторе, в промышленности. Там счет идет на сотни тысяч [человек]", — заявил он. Решение проблемы с миграцией, по мнению Путина, лежит в повышении производительности труда, замене неквалифицированных рабочих современными технологиями, а также в заблаговременном ознакомлении иностранцев с русским языком, культурой и требованиями закона. При этом он высказался о возможности создания органа по вопросам миграции в МВД или же при министерстве, участие в котором смогли бы принять представители других министерств и ведомств. В дальнейшем можно было бы прийти к созданию отдельного ведомства, предположил он.

YouTube и вынос Ленина

Свой вопрос Путину задал видеоблогер Влад Бумага, который полюбопытствовал о необходимости замедления в России YouTube в ситуации, "когда наши площадки и так хорошо справляются". Еще одним аргументом против ограничения сервиса блогер назвал возможность "туда выкладывать контент и транслировать наши идеи и смыслы на более широкую аудиторию" помимо русскоязычной.

Из ответа Путина следовало, что зарубежная площадка сама не соблюдает российское законодательство. Компания Google, владеющая YouTube, практически не обновляет оборудование в России из-за санкций, полагает он. В то же время в словах спикера прозвучали обвинения в политической ангажированности зарубежного IT-гиганта.

"YouTube и Google должны соблюдать наши законы, должны избегать какого-то жульничества в Сети, а именно не должны использовать и злоупотреблять Сетью для достижения политических целей своих правительств", — высказался президент.

Под злоупотреблениями он понимает особенности поисковой выдачи, при которых пользователю якобы может предоставляться "пропаганда какой-то политической платформы" или же, наоборот, из поиска могут исчезнуть имена российских артистов или политиков.

Президент заявил, что компания должна выбирать: или работать в России, но соблюдая местное законодательство, или же отказаться от подобной идеи. При этом работа в нашей стране может быть чревата для Google некими ограничениями в США, полагает он.

Сдержаннее Путин высказался по вопросу возможности запрета в России абортов и выноса тела Ленина из мавзолея. В частности, он упомянул "право женщины принимать какие-то решения" касательно своей судьбы и отметил, что "сегодня в России мы не должны предпринимать ни одного шага, который бы раскалывал наше общество".

Под занавес мероприятия президент ответил на вопрос о том, как оценивает те 25 лет, что он в том или ином качестве находится в руководстве страны. По мнению Путина, под его началом Россия "отошла от края пропасти", а ему самому удалось уберечь страну.

"Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что всё, что происходило в России, до этого и после, вело нас к фактически к полной тотальной утрате нашего суверенитета", — поделился соображениями он. Без суверенитета Россия существовать не может, добавил президент.

Андрей Казарлыга, фото: скриншот пресс-конференции "Итоги года" с Владимиром Путиным