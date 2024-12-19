Путин поддержал перевод крупных компаний в регионы

Российские власти будут работать над распределением органов управления компаниями и некоторых органов власти из столицы в регионы, пообещал президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". В качестве примера он привел Петербург, где планируется "сосредоточить всю судебную власть".

Путин отметил, что перемещение компаний в регионы дает последним "толчок к развитию". В то же время, по его оценке, это "сложный процесс".

— Будем обязательно работать над тем, чтобы и крупные компании и некоторые органы власти, управления перемещались в другие регионы России. Территория огромная, самая большая территория в мире и, конечно, по стране нужно распределять крупные производственные центры компаний и органы управления, — высказался президент.

В то же время президент обозначил предел возможному процессу перевода управленцев из федерального центра. "Но есть всему предел, потому что президент, правительство должны быть рядом, очень тесное взаимодействие", — отметил он.

Напомним, в августе Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга продлила на 4 года разрешение на строительство зданий Верховного суда на проспекте Добролюбова.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)