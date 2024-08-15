Разрешение на строительство судебного квартала продлили на 4 года

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга продлила на 4 года разрешение на строительство зданий Верховного суда на проспекте Добролюбова, 14, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

В предыдущей версии разрешение на строительство судебного квартала действовало до 31 декабря 2024 года. Действие документа продлили до 27 декабря 2028 года.

Участок площадью около 10 гектар был предоставлен для строительства зданий Верховного суда и судебного департамента при Верховном суде, жилого комплекса для судей на 600 квартир, инженернотехнического блока и Дворца танцев имени Бориса Эйфмана.

Идея о строительстве судебного квартала появилась в 2012 году — тогда президент России Владимир Путин предложил перенести из Москвы в Петербург Высший арбитражный суд, Верховный суд и Судебный департамент при Верховном суде. На сайте госзакупок указано, что цена контракта к 2024 году составляет около 37 млрд рублей.

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