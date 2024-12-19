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Новости 15:06

Путин ответил на вопрос видеоблогера Влада А4 по поводу блокировки YouTube

фото ЗакС политика Путин ответил на вопрос видеоблогера Влада А4 по поводу блокировки YouTube

Вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии 19 декабря задал видеоблогер Владислав Бумага (Влад А4) по поводу ограничения работы видеохостинга YouTube и транслирования ценностей детям.

По словам президента, компания Google, которая владеет видеохостингом YouTube, неоднократно нарушала законодательство России. Путин считает, что если платформа хочет дальше работать в стране, то должна выполнять требования Роскомнадзора.

"Дело в том, что Google создавал у нас свою сеть, создал и соответствующие "дочки" в России. Создав эти "дочки", он работал с ними, а после того, как на Западе начали вводить всякие ограничения и санкции, Google сократил поставки сюда техники, и таким образом создал сам для себя определенные проблемы. Второе – Google и YouTube должны соблюдать наши законы", – сказал президент.

По поводу ценностей Путин сказал, что давать какие-то советы о транслировании каких-то определенных ценностей он не сможет, так как молодым людям лучше знать, чему учить новое поколение, а чему нет.

Напомним, что 19 декабря Владимир Путин заявил, что уровень рождаемости в России упал до 1,41%. По его словам, такая же проблема с демографией наблюдается в европейских государствах.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным


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