Путин: Уровень рождаемости упал до 1,41%

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря ответил на вопрос издания Readovka о демографической ситуации в России и в мире и заявил, что вопрос демографии в стране один из ключевых.

Президент заявил, что в стране уменьшается количество женщин, которые могут и хотят иметь детей. Однако, по его словам, этот вопрос пытаются решить различными мерами, например, в стране сохраняется семейная ипотека под 6%, а Россия, по словам Путина, единственная страна в мире, где есть материнский капитал.

"Уровень рождаемости, к сожалению, упал до 1,41%, это очень мало. Но в таком же положении находятся и другие страны, например Финляндия и Норвегия. Чтобы было воспроизводство, нужен коэффициент рождаемости в 2,1%", – сказал глава государства.

Также Владимир Путин обратился к главам регионов, которые тоже должны быть, по его мнению, заинтересованы в этом вопросе. Он сказал, что страна должна быть населена гражданами. В России осуществляются меры для увеличения населения, однако этого недостаточно.

Напомним, что также Путин во время пресс-конференции 19 декабря сказал, что считает, что у России хватит денег и сил для восстановления ДНР и ЛНР. По его данным, уже 21 тысяча объектов восстановлены.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным