Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря рассказал, хватит ли средств для восстановления Донецкой и Луганской народной республик.

Президент выразил уверенность в том, что у России хватит сил и средств для восстановления новых территорий страны. Он добавил, что сейчас уже восстановлена 21 тысяча объектов. Также Путин подтвердил информацию о строительстве кольцевой автодороги вокруг Азовского моря.

"По всем этим направлениям у нас запланирована большая работа до 2030 года. Мы планируем построить дорогу кольцевую вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России", – сказал президент.

Напомним, что в время прямой линии 19 декабря Владимир Путин пообещал помочь жителям Курской области с переездом. Он также выразил недоумение действиям украинских военных, которые решили пересечь российскую границу.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным