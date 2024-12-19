Путин заявил, что нельзя точно сказать, когда кончится СВО

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос ТАСС в рамках пресс-конференции "Итоги года с Владимиром Путиным" 19 декабря по поводу хода СВО.

Глава государства рассказал, что бойцы из зоны СВО передают ему свои сувениры, оружие и так далее. Он вспомнил, что недавно ему 155-ая бригада Морской пехоты Тихоокеанского флота подарила копию боевого знамени. Путин показал ее во время прямой линии.

Также президент отметил, что движение идет по всей линии фронта. По его словам, российские войска возвращают территорию каждый день. Путин добавил, что Россия движется к решению первостепенных задач в этом вопросе, а возможности Вооруженных сил возрастают, однако, когда СВО кончится точно, он сказать не может.

"Мы движемся к решению первостепенных задач СВО, но нельзя загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция", – сказал президент.

Напомним, что в рамках пресс-конфренции 19 декабря Владимир Путин также высказался по поводу того, с чем связано усиление экономики страны. По его мнению, развитие страны связано с укреплением суверенитета.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным