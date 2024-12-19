Путин: Суверенитет должен быть внутри, в сердце

Президент России Владимир Путин заявил, что усиление экономики страны связано с укреплением суверенитета, об этом он 19 декабря сказал в рамках "Итогов года с Владимиром Путиным".

"Суверенитет должен быть внутри, в сердце", – сказал Владимир Путин.

Он добавил, что об это стоит помнить представителям европейских стран. По мнению главы государства, европейцы не понимают, что они в первую очередь не просто жители Европы, а французы, итальянцы и так далее.

Президент также отметил, что российская экономика сейчас находится в устойчивом состоянии, несмотря на какие-либо вызовы, в том числе извне.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, в Гостином дворе в Москве проходит совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция "Итоги года с Владимиром Путиным".

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным