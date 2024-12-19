Путин заявил о готовности России к компромиссам по Украине

Политика представляет искусство компромисса, и Россия готова к компромиссу и переговорам с Украиной, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос американского журналиста в ходе "прямой линии" 19 декабря. При этом глава государства заявил о необходимости аналогичной готовности со стороны Киева.

— Политика и есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона (в прямом и переносном смысле этого слова) отказалась от переговоров, а мы-то всегда к этому готовы, — высказался президент.

По мнению Путина, компромисс можно рассматривать как результат переговоров. При этом он заявил, что в начале СВО была "по сути" достигнута договоренность с Украиной на переговорах в Стамбуле, однако позже Киев отказался от нее. Последнее президент связал с позицией бывшего премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона.

Резюмируя, спикер вновь выразил готовность России к компромиссам, но при этом отметил необходимость подобной позиции у украинской стороны.

До этого Путин отметил, что сейчас не стоит загадывать, когда именно завершится СВО. Также он предпочел не отвечать на вопрос о завершении операции в Курской области, объяснив это стремлением сберечь жизни бойцов.

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)