Путин: "Орешник" – это современное, очень новое оружие

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря ответил на вопросы телеканала "Звезда" о системе "Орешник" и происхождении названия.

По словам Путина, он сам лично принимал окончательное решение по поводу производства системы "Орешник". Он также отметил, что это современное и очень новое оружие, которое базируется на российских разработках.

""Орешник" – это современное, очень новое оружие. Все, что делается в любой сфере, опирается на прежние разработки, а потом люди идут вперед. То же самое по "Орешнику". Да, были разработки, но это новое оружие", – сказал президент.

Владимир Путин в конце добавил, что шансов сбить "Орешник" у кого-либо нет. По поводу названия президент сказал, что сам не знает, в чем смысл названия системы "Орешник".

Напомним, что также в рамках пресс-конфренции 19 декабря Владимир Путин заявил, что нельзя загадывать, сколько еще продлится специальная военная операция, однако Россия движется к решению первостепенных задач.

Фото: скриншот пресс-конфренции "Итоги года" с Владимиром Путиным