Путин: Многие участники "Времени героев" уже работают

Кадровая программа для бойцов СВО "Время героев" будет продолжена, сейчас ведется новый набор, заявил президент Владимир Путин в ходе "прямой линии". Он отдельно обратил внимание на то, что многие из участников уже получили предложения от крупных компаний и от органов власти, а некоторые успели приступить к выполнению обязанностей.

По признанию Путина, идея подобной программы родилась у него во время одного из визитов в Петербург. По возвращении в Москву он озвучил задумку приближенным, и она ушла в работу. Название "Время героев" принадлежит не Путину, признался он и добавил, что оно ему нравится.

Президент отметил, что финалистами программы сейчас являются 83 человека. Он отдельно уточнил, что все участники СВО достойны, однако работа управленца требует определенных навыков, в том числе общения с людьми. При этом он похвалил участников и заявил, что в случае с ними "нет ни одной промашки".

Отметим, что участником программы "Врем героев" в Петербурге был Николай Королев, который в начале декабря занял пост заместителя председателя комитета по вопросам законности в Смольном. В середине декабря Путин призвал регионы активнее развивать "Время героев".

Фото: "Россия 1" (скриншот трансляции)