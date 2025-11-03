Безымянному проезду в Стрельне присвоили имя героя чеченской войны

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении имени безымянному проезду в Стрельне. Теперь он будет носить наименование улица Константина Тимошинина, в честь участника второй чеченской войны, погибшего при проведении контртеррористической операции в марте 2000 года. Инициатива о смене названия улицы направлена в Топонимическую комиссию в 2023 году.

Переименование затронет участок, проходящий от проспекта Буденного до Красносельского шоссе. Всего адрес изменится у семи зданий.

Тимошинин родился и вырос в Стрельне. Учился в школе № 421. Летом 1999 года его призвали на службу в 6-ю роту 104-го парашютного десантного полка 76-й дивизии ВДВ. Тимошинин погиб на Северном Кавказе 1 марта 2000 года при выполнении боевого задания, отражая превосходящие силы противника. Президент России Владимир Путин посмертно наградил военнослужащего орденом Мужества. Тимошинин похоронен на Стрельнинском кладбище.

В марте 2025 года в школе № 421, в которой он учился, состоялась торжественная церемония открытия "Парты Героя" в честь Тимошинина. Также в школе установлена мемориальная доска в память об участнике КТО.

Константин Леньков / Фото: Смольный