Беглов встретился с учащимися из Абхазии

Губернатор Александр Беглов встретился 2 ноября со школьниками и студентами колледжа из Абхазии, сообщили в администрации главы города. Мероприятие состоялось в Академии талантов на Лафонской улице.

"Наши народы объединяет братская дружба. У нас общая история и общая память. В годы Великой Отечественной войны абхазские воины героически сражались с врагом", — заявил участникам встречи Беглов.

Также он напомнил о 600 воинах из Абхазии, которые защищали Ленинград в годы блокады.

Перед мероприятием подростки и сопровождающие их побывали на экскурсии в Смольном соборе и осмотрели учебные классы Академии талантов. В Петербург они прибыли 25 октября по приглашению Беглова, их разместили в лагере "Заря". Всего из Абхазии приехали 42 школьника и восемь студентов колледжа с сопровождающими. Как отмечается, для студентов встречающая сторона подготовила особую программу по их подготовке к участию в чемпионате "Профессионалы". Занятия для них организовали в колледже кулинарного мастерства и в колледже туризма и прикладных технологий.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного