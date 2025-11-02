ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 2 ноября 2025, 16:23

В ночь на среду мосты через Неву разводить не будут

фото ЗакС политика

Мосты через Неву останутся сведенными на следующей неделе в ночь со вторника на среду, сообщили 2 ноября в петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Причиной этого назвали празднование Дня народного единства.

"В ночь с 4 на 5 ноября мосты Санкт-Петербурга разводиться не будут в связи с празднованием Дня народного единства", — предупредили в КРТИ.

В комитете добавили, что мосты останутся сведенными в силу "сложившейся традиции и правил эксплуатации мостов в Санкт-Петербурге", согласно которым в нерабочие праздничные дни переправы не разводятся. Горожан призвали быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, в связи с празднованием Дня народного единства россияне отдыхают три дня подряд, с 2 по 4 ноября. Следующая рабочая неделя будет укороченной.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


