Бастрыкин заинтересовался пищевым отравлением в петербургском ресторане

Следственный комитет в Петербурге возбудил уголовное дело в связи с пищевым отравлением в ресторане, сообщили в информационном центре ведомства вечером 1 ноября. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить об установленных обстоятельствах и, по завершении расследования, о его результатах.

"В телеграм-канале сообщается, что в октябре текущего года посетители одного из ресторанов в городе Санкт-Петербурге обратились за медицинской помощью после употребления пищевой продукции заведения. Одна из пострадавших госпитализирована", — сообщили в СК.

Как отмечается, проведенная проверка в заведении выявила многочисленные нарушения санитарных норм и отсутствие медицинской документации у сотрудников.

Исполнение поручения контролируется в центральном аппарате Следкома.

Ранее стало известно об отравлении посетительниц ресторана "Мона" на Каменноостровском проспекте. Как сообщалось, одна из пострадавших была беременна. Следственный комитет информировал о проведении проверки в связи с инцидентом.

Андрей Казарлыга / Фото: Следственный комитет