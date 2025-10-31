СК устроил проверку после отравления в ресторане беременной и ее подруг

В Петербурге Следственный комитет организовал доследственную проверку после сообщений СМИ об отравлении группы девушек в одном из заведений общепита, сообщило 31 октября ведомство. По информации ведомства, одна из пострадавших может ждать ребенка.

"Трое из девушек пожаловались на сильную боль в животе, а одну из них нашли без сознания в ванной и госпитализировали. Также, по словам девушек, серьезно пострадала их беременная подруга", — рассказали в Следкоме.

Проверку организовал следственный отдел по Петроградской стороне ГСУ СК. Следователь выясняет обстоятельства произошедшего.

По информации "Фонтанки", отравились посетительницы ресторана "Мона" на Каменноостровском проспекте. Во вторник стало известно о том, что Петроградский районный суд приостановил деятельность заведения на 20 суток по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питанию населения (ст. 6.6 КоАП РФ). По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, проведенная 13 октября в заведении проверка выявила целый ряд нарушений, создающих "непосредственную угрозу жизни и здоровью человека". В суде представитель ресторана признала наличие нарушений, но отметила, что основная их часть уже устранена.

