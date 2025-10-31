Гуцан предложил лишить неприкосновенности депутата ГД Вороновского

На рассмотрение Государственной думы поступило представление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции "Единая Россия", сообщили 31 октября в нижней палате парламента. Представление исходит от генерального прокурора Александра Гуцана.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил документы для предварительного рассмотрения в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами. Также он поручил ознакомить парламентариев с документом.

О причинах подачи представления не сообщается.

Вороновский состоит в думском комитете по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Он был избран в парламент в 2021 году по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае. До этого он был советником губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В 2017-2020 годах работал заместителем губернатора региона.

Гуцан возглавил Генпрокуратуру в конце сентября, перейдя с поста полномочного представителя президента в СЗФО. На его место был назначен Игорь Руденя, который до этого возглавлял Тверскую область. В свою очередь, предыдущий генпрокурор Игорь Краснов был утвержден на должность главы Верховного суда, заняв вакантное после смерти Ирины Подносовой место.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Анатолия Вороновского во "ВКонтакте"