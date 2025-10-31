Беглов встретился с коллегой из Гаваны перед визитом делегации Петербурга

Губернатор Александр Беглов провел 31 октября встречу с главой Гаваны Янет Эрнандес Перес в Смольном, сообщили в администрации градоначальника. Стороны обсудили предстоящий в ноябре визит делегации Петербурга в столицу Кубы.

В рамках планируемого визита петербургские специалисты рассчитывают обменяться опытом с кубинскими коллегами, уточнили в Смольном. В столице Кубы запланирован концерт с участием петербургских артистов. Как отмечается, в ноябре исполнится 25 лет с момента установления побратимских связей между Петербургом и Гаваной, а также 65 лет с момента восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

"В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества Петербурга и Кубы в сферах культуры, образования, здравоохранения, реставрации и охраны памятников архитектуры", — говорится в сообщении Смольного.

Ожидается, что "в ближайшее время" в петербургские колледжи прибудут кубинские студенты, которые станут учиться в рамках квоты правительства России.

В прошлом году делегация Петербурга уже ездила на Кубу, возглавлял ее лично Беглов. В ходе визита он, среди прочего, встретился с президентом островного государства Бермудесом. Тогда представители Петербурга также представили культурную программу. С Бермудесом Беглов встречался и позже. В мае они вместе открыли выставку в Смольном во время визита кубинского главы в Петербург.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного