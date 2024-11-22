Беглов прибыл с визитом на Кубу

Губернатор Александр Беглов прибыл в составе делегации Петербурга на Кубу, сообщили 22 ноября в его пресс-службе. В аэропорту гостей встретили губернатор провинции Матансас Мариета Пои Самора, представитель местного МИДа Куба Карлос Мигель Перейра и российский посол Виктор Коронелли.

Как уточнили в Смольном, в ходе визита Беглов планирует провести переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и другими представителями руководства страны, а заодно встретиться с живущими здесь россиянами.

"Делегация примет участие в мероприятиях проходящих на острове Дней Санкт‑Петербурга, посетит памятные места, включая Мемориал советского воина-интернационалиста, Мемориал Хосе Марти, Центр Фиделя Кастро", — говорится в распространенном сообщении.

Программа Дней Петербурга охватывает такие направления, как реставрация, туризм, архивное дело и прочее. Среди прочего, предусмотрено проведение выставок и кинопоказов, а также концертной программы, в том числе с участием солистов Мариинского театра.

Закупку на организацию культурной программы на Кубе петербургский комитет по культуре разместил еще в августе. Согласно техническому заданию, от подрядчика ждали организации не менее чем двух концертов, а также выставки и круглого стола в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Кроме того, в документации говорилось о необходимости создать музыкальное сопровождение для двух приемов на Кубе от имени Смольного.

Максимальная цена закупки составляла 28,1 млн рублей, по итогам конкурса стоимость уменьшили до 20,6 млн рублей. Победителем торгов стало ООО "Космос-Лимитед", чьим основным видом направлением работы в выписке из ЕГРЮЛ значится деятельность туристических агентств.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру