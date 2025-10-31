Жительница Сосновой Поляны обратилась в СК из-за травмы ребенка на детской площадке

В приемную председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина обратилась жительница МО "Сосновая Поляна", ребенок которой получил травму на детской площадке на улице Пионерстроя. Игровое оборудование, говорится в письме, не соответствует требованиям безопасности. Копия обращения есть в распоряжении ЗАКС.Ру. Жительница предполагает, что ответственность за площадку несет руководство муниципального образования.

"Во время игры на одном из игровых комплексов он попытался ухватиться за натянутый трос, однако трос оказался не закреплен — ухватиться не удалось, в результате чего ребенок упал вниз и получил травму. <...> Травма тяжёлая, потребовалась операция. Кроме того, по результатам дальнейших обследований выяснилось, что повреждены два нерва руки. Предстоит длительная реабилитация не менее полугода", – говорится в обращении.

Мать пострадавшего ребенка просит главу ведомства разобраться в ситуации и привлечь к ответственности лиц, отвечающих за состояние игрового оборудования.

Инцидент произошел в начале сентября. Жительница округа утверждает, что представители МО "Сосновая Поляна" никак не отреагировали на происшествие. По ее словам, администрация Красносельского района со ссылкой на данные муниципалитета заявляла о планах местной администрации провести ремонт детских площадок до конца июля 2025 года. Как отмечает автор обращения, по состоянию на 30 октября площадка по-прежнему находится в неудовлетворительном сообщении. Соответствующая жалоба есть на портале "Наш Санкт-Петербург".

Глава местной администрации МО "Сосновая Поляна" в беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру не смог прокомментировать ситуацию.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру