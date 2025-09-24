Путин назначил Гуцана на должность генпрокурора

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Гуцана на должность генерального прокурора России. Указ главы государства был размещён на портале официального опубликования правовых актов 24 сентября.

"Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа.

Сенаторы Совета Федерации в ходе пленарного заседания 24 сентября признали состоявшимися консультации по представленной Путиным кандидатуре Гуцана. Днём ранее его кандидатуру поддержал комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству .

Напомним, Путин выдвинул Гуцана на пост генерального прокурора в середине сентября. Последние семь лет Гуцан являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. До этого с 2007 по 2018 год он занимал пост заместителя генпрокурора.

Кто займёт пост полпреда президента в СЗФО – пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что среди кандидатов на эту должность значится замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В середине сентября стало известно, что Козак уволился из администрации главы государства, при этом источники сообщали о планах чиновника перейти в бизнес.

Анастасия Луценко / Фото: сайт Кремля