Кандидатуры Гуцана и Краснова поддержал комитет Совфеда

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал кандидатуру Игоря Краснова на должность нового главы Верховного суда и кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ, сообщил ТАСС 23 сентября. Вопрос об их назначении будет рассмотрен верхней палатой парламента 24 сентября.

Действующего генпрокурора Краснова комитет по итогам предварительного обсуждения рекомендовал назначить на этот пост председателя Верховного суда. Отметим, что ранее такое же решение приняла Высшая квалификационная коллегия судей. Сам Краснов выдвинулся на пост главы Верховного суда в конце августа – он оказался единственным, кто подал заявление.

При этом на должность генпрокурора президент России Владимир Путин выдвинул своего полномочного представителя в СЗФО Александра Гуцана. Соответствующее представление он направил в Совет Федерации в середине сентября.

Кто займёт пост полпреда президента в СЗФО в случае назначения Гуцана генпрокурором – пока неизвестно. Ранее СМИ сообщали, что среди кандидатов на эту должность значится замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В середине сентября стало известно, что Козак уволился из администрации главы государства, при этом источники сообщали о планах чиновника перейти в бизнес.

