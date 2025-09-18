Путин выдвинул Гуцана на пост генпрокурора

Президент России Владимир Путин направил в Совет Федерации представление для проведения консультаций для назначения Александра Гуцана на пост генерального прокурора, сообщил сенатор Андрей Клишас в своих соцсетях 18 сентября. Последние семь лет Гуцан является полномочным представителем президента в СЗФО.

Комитеты Совета Федерации 23 сентября проведут предварительные обсуждения кандидатуры Гуцана на гост главы генеральной прокуратуры и подготовят свои заключения. Консультации по кандидату на пост генпрокуратуры могут пройти на заседании Совфеда уже 24 сентября. С таким предложением выступит комитет по конституционному законодательству, заявил Клишас.

Нынешний генеральный прокурор Игорь Краснов сейчас рассматривается как единственный кандидат на пост председателя Верховного суда. Его кандидатуру уже поддержала Высшая квалификационная коллегия судей. Назначение Краснова также рассмотрит Совет Федерации. Вероятно, это произойдет на том же заседании 24 сентября.

О возможном назначении Гуцана на должность генерального прокурора СМИ сообщали еще в конце августа. Он более десяти лет, с с 2007 по 2018 год являлся заместителем генпрокурора.

Константин Леньков / Фото: Кремль