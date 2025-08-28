РБК: Полпред президента в СЗФО Гуцан стал кандидатом на должность генпрокурора

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан может возглавить Генеральную прокуратуру. Он входит в список претендентов на этот пост, сообщает 28 августа издание РБК со ссылкой на свои источники.

Гуцан может сменить на должности генерального прокурора Игоря Краснова, который является единственным претендентом на пост председателя Верховного суда. О возможном назначении Гуцана на должность генпрокурора 25 августа сообщало издание RTVI.

Александр Гуцан занимает пост полпреда президента в СЗФО с ноября 2018 года. До этого он длительное время работал в органах прокуратуры. Более десяти лет, с 2007 по 2018 год, был заместителем генерального прокурора.

Константин Леньков / Фото Кремль