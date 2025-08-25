Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда

Единственное заявление на замещение должности председателя Верховного суда России подал генеральный прокурор Игорь Краснов, сообщили 25 августа в Высшей квалификационной коллегии судей. Прием заявлений от кандидатов окончен.

На прошлой неделе СМИ называли среди претендентов на пост председателя Верховного суда главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Сегодня, 25 августа, издание RTVI сообщило со ссылкой на свои источники, что место Краснова в Генпрокуратуре сможет занять полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а Бастрыкин - перейти на освободившуюся должность в полпредстве.

Ранее президент Владимир Путин присвоил Краснову звание заслуженного юриста России. Как отмечают в RTVI, этот статус освобождает от прохождения квалификационного экзамена при рассмотрении его кандидатуры на пост председателя Верховного суда.

Пост главы Верховного суда стал вакантен после смерти Ирины Подносовой, которая занимала эту должность около года, с апреля 2024 года.

