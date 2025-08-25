Половина камер в Петербурге научилась распознавать этническую принадлежность

Системой распознавания этнической принадлежности оборудованы уже 50% уличных камер в Петербурге, сообщил 25 августа telegram-канал "Ротонда" со ссылкой на замглавы комитета по информатизации Игоря Никонова. Всего определять этничность научились порядка 50 тысяч камер.

По словам Никонова, камеры используются для отслеживания скоплений мигрантов в Петербурге. В частности, при помощи новой функции полиция вычисляет "резиновые" квартиры.

При этом камеры не могут определить конкретную национальность человека. Как рассказал "Ротонде" глава "Городского мониторингового центра" Роман Борисенко, они различают представителей кавказских, восточноазиатских и среднеазиатских регионов, а также европейцев и азиатов. Кроме того, отдельно камеры определяют негроидную расу.

Напомним, о планах оснастить городские камеры новой функцией распознавания этнической принадлежности стало известно 18 февраля. Как подчеркивал тогда глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, вопрос о контроле за мигрантами рассматривается совместно с органами власти, комитетом по информатизации и связи, а также городским мониторинговым центром. Тогда сообщалось о закупке лицензии для распознавания этнической принадлежности лиц для восьми тысяч видеокамер в городе.

При этом петербургская инициатива столкнулась с критикой. Так, глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев назвал распознавание этнической идентичности с камер "унижающим человеческое достоинство".

Анастасия Луценко, фото: unsplash