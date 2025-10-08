Глава Мурманской области первым встретился с новым полпредом в СЗФО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с новым полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей. Встреча состоялась 7 октября в Петербурге. Чибис стал первым губернатором СЗФО, с которым публично встретился новый полпред. Фотографию со встречи Чибис опубликовал в своих социальных сетях.

"В центре внимания — реализация нацпроектов, реновация ЗАТО, развитие инфраструктуры и формирование бюджета. Для Мурманской области важно идти в одном ритме с федеральным центром. Благодарю за конструктивный диалог", - написал Чибис по итогам встречи.

С момента назначения Рудени на пост полпреда прошло чуть больше недели. Пока лишь сообщалось о его встрече с митрополитом Варсонофием в Александро-Невской лавре.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Рудени 29 сентября. До этого он возглавлял Тверскую область. Пост полпреда стал вакантен после перехода Александра Гуцана в Генеральную прокуратуру.

Константин Леньков / Фото: Андрей Чибис