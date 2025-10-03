Митрополит Варсонофий поздравил Игоря Руденю с вступлением в должность полпреда

В Александро-Невской лавре состоялась встреча митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия с новым полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, обратил внимание Telegram-канал "Ротонда". Архиерей отслужил молебен у мощей Александра Невского и подарил чиновнику икону Тихвинской Божией Матери.

"Вам предстоит объезжать большие территории Северо-Запада. Вы — доверенное лицо президента в нашем округе. Эти земли находятся под водительством Пресвятой Богородицы, Ее Тихвинская икона — их покровительница, пусть она хранит вас и покрывает во всех поездках и перелетах", — передает обращение Варсонофия к Рудене пресс-служба митрополии.

Митрополит добавил, что также небесным покровителем региона выступает Александр Невский, и потому ему следует молиться. "Он был великим князем и знает, что такое руководить большим регионом", — объяснил он.

Назначение на пост полпреда в СЗФО Руденя получил 29 сентября, до этого он возглавлял Тверскую область. Предыдущий полпред Александр Гуцан перешел на должность генерального прокурора за несколько дней до этого. Последняя освободилась после того, как занимавший ее ранее Игорь Краснов возглавил Верховный суд.

Андрей Казарлыга / Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ