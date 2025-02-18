Видеокамеры в Петербурге оснастят системой распознавания этнической идентичности

Восемь тысяч видеокамер в Петербурге получат возможность распознавать этническую идентичность попадающих на записи людей, заявил 18 февраля глава комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов. Соответствующими сведениями он поделился, выступая с отчетом в ходе заседания правительства города.

По словам Капитанова, вопрос усиления контроля за мигрантами прорабатывается в городе органами власти, комитетом по информатизации и связи, а также городским мониторинговым центром. В частности, для борьбы с миграционными анклавами и "принятию своевременных превентивных мер по недопущению социальной напряженности в регионе" предполагается задействовать систему "Безопасный город".

— В рамках развития функциональности ГИС АПК [государственной информационной системы аппаратно-программного комплекса] "Безопасный город" проработан механизм распознавания этнической принадлежности лиц с автоматизированным формированием статистических отчетов, — поведал в своем докладе Капитанов.

Чиновник уточнил, что комитет по информатизации и связи заключил контракт на закупку лицензии для распознавания этнической принадлежности лиц. Подобной опцией собираются снабдить восемь тысяч видеокамер. Кроме того, в Петербурге представляется возможной апробация трехсторонней проверки иностранцев с использованием дата-данных, фотографий и установочных данных. "В случае выявления несовпадения данных и нахождения в контрольном списке будет происходить отказ в пропуске на территорию Российской Федерации либо задержание в пункте пропуска", — отметил спикер.

По завершении доклада со своим словом выступил депутат Госдумы Михаил Романов, который пожаловался на особенности езды мигрантов, работающих в городе курьерами. "В мой адрес очень много вопросов поступает от моих избирателей по работе курьеров-мигрантов, которые особенно в Центральном районе часто передвигаются по тротуарам, сбивают людей, ездят, нарушая правила дорожного движения", — сообщил парламентарий и поинтересовался у Капитанова, что следует делать в такой ситуации. Капитанов ответил, что городское правительство ведет работу по ограничению поездок курьеров на средствах индивидуальной мобильности и допустил, что "вы в ближайшем будущем уже увидите результат" подобной деятельности.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Смольного (скриншот трансляции)