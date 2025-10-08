ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 8 октября 2025, 10:33

Бастрыкину доложат о нападении на фельдшера на Васильевском острове

Бастрыкину доложат о нападении на фельдшера на Васильевском острове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу доложить об обстоятельствах нападения на работника скорой помощи на 12-й линии Васильевского острова, сообщила пресс-служба ведомства 8 октября. Полиция возбудила дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ).

Как сообщали в пресс-службе петербургского Главка, ночью 6 октября полицейские задержали 26-летнего иностранца в состоянии наркотического опьянения. Гражданин одной из стран Центральной Азии якобы напал на фельдшера при попытке оказать ему медпомощь. При этом иностранец проживает в Петербурге с нарушением миграционного законодательства.

Самому фельдшеру оказали медпомощь, он отпущен на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Петербургский Следком ходатайствовал о передаче материалов дела в своё производство. Бастрыкин поручил доложить о принятом надзорным органом решении.

Напомним, в конце сентября Бастрыкин также запросил доклад о нападении на фельдшера на Лесном проспекте. Там женщина при оказании помощи ударила медработника по голове и убежала из квартиры. 

