Бастрыкин запросил доклад о нападении на фельдшера на Лесном проспекте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад об обстоятельствах нападения на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства 23 сентября. Следком начал процессуальную проверку по статье о побоях (116 УК РФ).

Информация о происшествии появилась в СМИ. Они сообщили, что медработник якобы был избит пациенткой во время вызова на Лесной проспект.

По данным "Фонтанки.ру", инцидент произошёл 22 сентября. Днём в полицию поступило сообщение, что в доме 37 корпус 2 по Лесному проспекту. На место выехал наряд вневедомственной охраны, который установил, что при оказании медицинской помощи женщина якобы ударила фельдшера по голове и убежала из квартиры.

Напомним, в начале августа Бастрыкин также запрашивал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудников скорой помощи. Тогда 34-летний мужчина, которого доставили в больницу на Авангардной улице, якобы избил фельдшеров, водителя машины скорой помощи и охранника медучреждения.

