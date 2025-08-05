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Новости 5 августа 2025, 12:23

Бастрыкину доложат о расследовании нападения на сотрудников скорой

фото ЗакС политика Бастрыкину доложат о расследовании нападения на сотрудников скорой

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у главы ГСУ СК России по Петербургу Павла Выменца доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении на сотрудников скорой помощи, сообщила 5 августа пресс-служба Следкома. В отношении нападавшего было возбуждено дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). 

Как говорится в публикации, инцидент произошел в ночное время 2 августа. Тогда 34-летний мужчина, которого доставили в больницу на Авангардной улице, якобы избил фельдшеров, водителя машины скорой помощи и охранника медучреждения.

Нападавшего задержал приехавший на вызов наряд Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина якобы напал на сотрудников скорой во время транспортировки в больницу. Оказать помощь фельдшерам пытался охранник медучреждения, однако злоумышленник будто бы скинул его с пандуса приемного покоя. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. 

Напомним, ранее уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ) было возбуждено в отношении еще одного мужчины, напавшего на фельдшера скорой помощи. По версии следствия, 46-летний гражданин, находясь в карете скорой помощи на Невском проспекте, неоднократно ударил медика по голове и телу. 

Анастасия Луценко, фото: сайт Следкома


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