Пациент избил работников скорой помощи

Сотрудники Росгвардии задержали в Красносельском районе Петербурга гражданина после сообщения об избиении бригады скорой помощи, говорится в сообщении ведомства от 3 августа. Кнопка тревожной сигнализации сработала в медицинской машине накануне около 23:00.

Наряд Росгвардии прибыл по вызову в больницу на Авангардной улице. Там сообщили, что бригада скорой привезла мужчину в бессознательном состоянии, но во время транспортировки тот вдруг очнулся и напал на работников, неоднократно ударив их.

"Подоспевшего на помощь охранника больницы злоумышленник в процессе задержания скинул с пандуса приемного покоя больницы", — отдельно отмечается в сообщении.

Росгвардейцы задержали гражданина и доставили его отдел полиции № 74. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Неделей ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о побоях в отношении дебошира, атаковавшего фельдшера скорой помощи в машине на Невском проспекте. Гражданина скрутили, но уже в больнице он ухитрился бежать. Полиция вскоре задержала его и доставила в следственные органы.

Андрей Казарлыга, фото: Росгвардия Петербурга / Telegram